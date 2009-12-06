Общий объем около 40 страниц. Оставляйте цену за 1800 знаков с пробелами
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Требуется перевод rus --> eng медицинских текстов.
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