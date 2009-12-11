Срочный перевод 3х справок с русского на немеций.

Требуется перевод научной статьи по онкологии, много биохимических терминов. Желательно хорошее владение этой тематикой. Статья отсканирована из журнала, если будут попадаться места, где плоха или совсем не читается текст, переводить не нужно. Объем статьи - ...
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Добрый день.
Необходим срочный перевод 3х справок на немецкий.
Тематика - финансы.
Срок - к 22м МСК сегодня.
С сохранением структуры документа.
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Жду предложений!
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