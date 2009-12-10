Перевод с молдавского

Здравствуйте. Надо вот что: 1)Предоставить для заполнения стандартную форму с резюме для программиста в Германии. 2)Перевести заполненную форму.
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Необходим перевод диплома с молдавского. Расценки за 1800 знаков пишите сразу.
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