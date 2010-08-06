Poser 3D дизайнер

Требуются специалисты в области 3d для проекта "Наутилус" Сайт проекта: http://cpt-nemo.ru/ Требование к кандидату - Наличие портфолио Владение следующими навыками: Минимальные знания 3d max, Твёрдые знания PhotoShop, Свободная работа со слоями, эффектами, кистями и т.д., Опыт создания текстур как с нуля, так и по ...
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Зарплата 25 000 руб. (г. Москва)
Профессиональная область
IT, Телеком, Internet
Описание вакансии
Требования:
• опыт разработки 3-D моделей на основе Poser Victoria 3.0 – 4.0;
• уверенное знание Poser
• опыт 3-D моделирования (желательно с использованием Poser)
• инициативность, ответственность, нацеленность на результат, желание и умение осваивать новые технологии
• обладать достаточными знаниями Photoshop
Обязанности:
• разработка и правка 3-D одежды на основе модели Poser Victoria 3.0 – 4.0;
Условия:
• полный рабочий день с 9:00 до 18:00;
• белая з/п ; Возможна оплата труда по количеству нарисованной 3-D одежды
• место работы: на дому.
Уровень профессиональной подготовки
Специалист
Дополнительные условия:
от 21 до 32 лет, образование: любое, опыт работы: год
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