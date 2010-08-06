Poser 3D дизайнер

$1000
3D-графикаЗакрыт1 заявка256 просмотров
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Зарплата 25 000 руб. (г. Москва)

Профессиональная область

IT, Телеком, Internet

Описание вакансии

Требования:

• опыт разработки 3-D моделей на основе Poser Victoria 3.0 – 4.0;

• уверенное знание Poser

• опыт 3-D моделирования (желательно с использованием Poser)

• инициативность, ответственность, нацеленность на результат, желание и умение осваивать новые технологии

• обладать достаточными знаниями Photoshop

Обязанности:

• разработка и правка 3-D одежды на основе модели Poser Victoria 3.0 – 4.0;

Условия:

• полный рабочий день с 9:00 до 18:00;

• белая з/п ; Возможна оплата труда по количеству нарисованной 3-D одежды

• место работы: на дому.

Уровень профессиональной подготовки

Специалист

Дополнительные условия:

от 21 до 32 лет, образование: любое, опыт работы: год

13 лет назад
magazinmod
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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