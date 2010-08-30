magazinmod

Андрей Иванов magazinmod

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Poser 3D дизайнер

    $1000

    Зарплата 25 000 руб. (г. Москва) Профессиональная область IT, Телеком, Internet Описание вакансии Требования: • опыт разработки 3-D моделей на основе Poser Victoria 3.0 – 4.0; • уверенное знание Poser • опыт 3-D моделирования (желательно с использованием Poser) • инициативность, ответственность, нацеленность ...

    Photoshop
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист

    $1000

    Зарплата 25 000 руб. (г. Москва) Профессиональная область IT, Телеком, Internet Описание вакансии Требования: - опыт работы с социальной сетью Elgg (www.elgg.org); - понимание API Elgg; - иметь представление о написании собственных модулей к Elgg; - уметь пользоваться документацией, общаться с ...

    PHPJavascriptHTMLCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash 3D программист

    $1100

    Зарплата 35 000 руб. (г. Москва) Профессиональная область IT, Телеком, Internet Описание вакансии Требования: • опыт разработки Flash-проектов не менее года; • уверенное знание ActionScript 2 и 3, клиент-серверных технологий, ООП • опыт 3-D моделирования (желательно с использованием Poser) • инициативность, ответственность, нацеленность ...

    JavascriptHTMLCSSFlashActionScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск Poser

    Необходимо отрендерить одежду для Victoria 4. Перед началом работы отправьте картинки с изображением одежды, которую вы готовы рендерить (желательно все варианты текстур, которые вы в состоянии создать). Это необходимо для того, чтобы вы не делали ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад