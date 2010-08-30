magazinmod

Зарплата 25 000 руб. (г. Москва) Профессиональная область IT, Телеком, Internet Описание вакансии Требования: • опыт разработки 3-D моделей на основе Poser Victoria 3.0 – 4.0; • уверенное знание Poser • опыт 3-D моделирования (желательно с использованием Poser) • инициативность, ответственность, нацеленность ...
- $10003D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Зарплата 25 000 руб. (г. Москва) Профессиональная область IT, Телеком, Internet Описание вакансии Требования: - опыт работы с социальной сетью Elgg (www.elgg.org); - понимание API Elgg; - иметь представление о написании собственных модулей к Elgg; - уметь пользоваться документацией, общаться с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1100
Зарплата 35 000 руб. (г. Москва) Профессиональная область IT, Телеком, Internet Описание вакансии Требования: • опыт разработки Flash-проектов не менее года; • уверенное знание ActionScript 2 и 3, клиент-серверных технологий, ООП • опыт 3-D моделирования (желательно с использованием Poser) • инициативность, ответственность, нацеленность ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо отрендерить одежду для Victoria 4. Перед началом работы отправьте картинки с изображением одежды, которую вы готовы рендерить (желательно все варианты текстур, которые вы в состоянии создать). Это необходимо для того, чтобы вы не делали ...3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад