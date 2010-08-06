Flash 3D программист

Компания Юник - владелец одного из крупнейших российских интернет-проектов 24open.ru примет в штат PHP-программиста: Полный рабочий день 09:00 - 18:00; Белая з/п Мы ищем разработчика для работы над высоконагруженным веб-проектом от которого требуется владение ...
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Зарплата 35 000 руб. (г. Москва)
Профессиональная область
IT, Телеком, Internet
Описание вакансии
Требования:
• опыт разработки Flash-проектов не менее года;
• уверенное знание ActionScript 2 и 3, клиент-серверных технологий, ООП
• опыт 3-D моделирования (желательно с использованием Poser)
• инициативность, ответственность, нацеленность на результат, желание и умение осваивать новые технологии
• обладать достаточными знаниями в (X)HTML, CSS, JavaScript
• иметь представление об XML
• знать и применять стандарты W3C
Обязанности:
• разработка и поддержка модулей на основе Flash
Условия:
• полный рабочий день с 9:00 до 18:00;
• белая з/п
• место работы: на дому.
Уровень профессиональной подготовки
Специалист
Дополнительные условия:
от 21 до 32 лет, образование: любое, опыт работы: год, график: полный рабочий день (full time)
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