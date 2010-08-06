Flash 3D программист

$1100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Зарплата 35 000 руб. (г. Москва)

Профессиональная область

IT, Телеком, Internet

Описание вакансии

Требования:

• опыт разработки Flash-проектов не менее года;

• уверенное знание ActionScript 2 и 3, клиент-серверных технологий, ООП

• опыт 3-D моделирования (желательно с использованием Poser)

• инициативность, ответственность, нацеленность на результат, желание и умение осваивать новые технологии

• обладать достаточными знаниями в (X)HTML, CSS, JavaScript

• иметь представление об XML

• знать и применять стандарты W3C

Обязанности:

• разработка и поддержка модулей на основе Flash

Условия:

• полный рабочий день с 9:00 до 18:00;

• белая з/п

• место работы: на дому.

Уровень профессиональной подготовки

Специалист

Дополнительные условия:

от 21 до 32 лет, образование: любое, опыт работы: год, график: полный рабочий день (full time)

13 лет назад
magazinmod
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP программист на постоянную работу в Ставрополь

    Компания Юник - владелец одного из крупнейших российских интернет-проектов 24open.ru примет в штат PHP-программиста: Полный рабочий день 09:00 - 18:00; Белая з/п Мы ищем разработчика для работы над высоконагруженным веб-проектом от которого требуется владение ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Full-time разработчик на PHP/Symfony

    $1000

    Приглашаем программиста на полный рабочий день. (8 часов, 5 дней в неделю с возможностью выбора) Мы разрабатываем собственные проекты используя Symfony 1.4 Для каждого проекта фиксируется техническое задание. Вам понадобится: - Английский язык (чтение документации, комментариев) - Знание Symfony 1.4 - ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный программист

    Компании требуется удаленный программист, для поддержки наших сайтов И оперативного выполнения требуемых текущих задач. Занятость 6-7 часов в день. Требования к кандидату: Иметь опыт работы с различными CMS и скриптами, А ИМЕННО иметь опыт работы с партнерскими скриптами(за ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется грамотный верстальщик

    Город желательно Санкт-Петербург Зарплаты зависит от того сколько будет работы Верстать будем дизайн групп для facebook а так же и сайты. По всем вопросам по телефону (812)-920-03-93      Или ася 555367272 В ВК http://vkontakte.ru/planetsku

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист на постоянную удаленную работу

    $1000

    В команду разработки разыскивается программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, минимум базовое знание Zend FW, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6 недель, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Javascript-программист

    Требования к вакансии: 1) Знание основных понятий программирования: условный оператор (if-then-else), циклы (for, while, foreach), функции, анонимные функции, массивы, классы. 2) Javascript. Ajax, JQuery, JSON, знание, что такое DOM и DHTML, XML 3) Знание протокола http. POST и ...

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны специалисты LiveStreet

    $250

    Необходимы специалисты этого движка для срочной доработки горящего проекта. Умение писать модули с нуля и дописывать уже написанные. Все задачи и ТЗ будут обговариваться с заинтересовавшими кандидатами лично. От вас желательны примеры работ на этом движке и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад