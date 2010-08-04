Веб-программист на постоянную удаленную работу

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки235 просмотров
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В команду разработки разыскивается программист.

Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, минимум базовое знание Zend FW, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW.

Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary.

Объем работы: 6 недель, 8 и 4-х часовой рабочий день, 5 дней в неделю. Работа удаленная с гибким графиком работы. Оплата почасовая.

В ответе на проект обязательно укажите ссылки на предыдущие выполненные проекты (не менее 3-х)

13 лет назад
v-v-solov
Владимир 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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