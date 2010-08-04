Веб-программист на постоянную удаленную работу

Требования к вакансии: 1) Знание основных понятий программирования: условный оператор (if-then-else), циклы (for, while, foreach), функции, анонимные функции, массивы, классы. 2) Javascript. Ajax, JQuery, JSON, знание, что такое DOM и DHTML, XML 3) Знание протокола http. POST и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду разработки разыскивается программист.
Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, минимум базовое знание Zend FW, предпочтителен серьезный опыт работы с Zend FW.
Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary.
Объем работы: 6 недель, 8 и 4-х часовой рабочий день, 5 дней в неделю. Работа удаленная с гибким графиком работы. Оплата почасовая.
В ответе на проект обязательно укажите ссылки на предыдущие выполненные проекты (не менее 3-х)
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