Веб-программист на постоянную удаленную работу

Необходимы специалисты этого движка для срочной доработки горящего проекта. Умение писать модули с нуля и дописывать уже написанные. Все задачи и ТЗ будут обговариваться с заинтересовавшими кандидатами лично. От вас желательны примеры работ на этом движке и ...