Программист для написания парсеров веб-сайтов

Требования:

- знание PHP

- понимание основ работы HTTP

- понимание базовых основ JavaScript

- умение пользоваться Firebug для анализа работы сайтов

- свободное чтение и понимание чужого кода

- ответственность, порядочность, доступность - критически важны

Это предложение ПОСТОЯННОЙ работы за зарплату. Возможно на полдня, но постоянной.

Проект связан с анализом рынка отелей в мире, целевая аудитория сегодня - USA. Проект серьезный, зрелый, солидный. Уже все работает, продукт запущен на рынок, есть клиенты и т.д.

Для рассмотрения Вашей кандидатуры нам нужно Ваше резюме по всей форме на адрес:roman (at) iquelab (dot) com

К сожалению, кандидатуры без резюме, где указано где и когда Вы учились, работали, и какую конретно работу выполняли, рассмотрены НЕ БУДУТ. Внимание: резюме формата "умею все что вам надо, сделаю в лучшем виде" не принимаются.