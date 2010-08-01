Подбор команды опытных фрилансеров для проектов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок326 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Для реализации интернет проектов заказчиков формируется команда опытных фрилансеров.

Требуются следующие исполнители:

1. Дизайнеры (разработка фирменного стиля компании, дизайн сайтов (юзабилити), дизайн post продукции)

2. Веб-программисты, имеющие положительный опыт внедрения с системами управления содержимым (контентом) (англ. Content management system, CMS), платформы – Java, ASP.NET, PHP, Perl и т.д.

3. Копирайтеры

4. SEO-специалисты

5. Разработчики флэш баннеров

6. Аккаунт-менеджеры для контекстной и медийной рекламы в интернете

Требования: опыт по специализации обязателен, сроки выполнения по каждому проекту строгие (т.к. заказчики требовательны по срокам выполнения, просрочка – штрафные санкции)

Место работы – удаленно

Оплата – по факту выполнения, только Яндекс Деньги, перечисление на банковскую карточку или лицевой счет в банке, или туристические путевки (партнер Lucky Country – Когда путешествие счастье)

Трудоустройство возможно, согласно трудового законодательства (оговаривается индивидуально)

Социальные льготы: предоставление скидок на турпутевки от нашего партнера Lucky Country www.luckycountry.ru

Что необходимо для совместного сотрудничества:

отправить письмо на адрес [email protected], в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать weblancer.net – удаленная работа в команде, следующие данные:

1. ФИО, город проживания

2. Контактные данные: номер телефона для обратной связи, скайп логин, ICQ, ссылку на ваш аккаунт на weblancer.net

3. Номер кошелька Яндекс Деньги или ваши реквизиты для оплаты за ваш труд

4. Краткое резюме о вас

13 лет назад
bsline
Сергей 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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