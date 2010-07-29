Magento специалист

Требования к программисту: 1. знание PHP, HTML, CSS, JavaScript на высоком уровне 2. опыт работы с PHP-фреймворками Kohana, CodeIgniter, можно и другие но с концепцией MVC 3. желательно знание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается специалист по Мадженто с примерами работ для запуска 1—2 проектов.
С осени возможна удаленная работа на полставки.
Расширенные заявки оставляйте, пожалуйста, здесь, в тендере.
Обязательно указывайте стоимость часа работы.
Студии прошу не беспокоиться.
Максим
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