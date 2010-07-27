Обязанности:

поддержка существующего сайта, участие в разработке нового ресурса, работа с базами данных.

Требования к кандидату:

1) Знание PHP, SQL, JavaScript, PHP,C#, формата XML

2) Ответственность

3) Желание развиваться и совершенствоваться

Занятость полная, работа в офисе. Зп. по результатам собеседования, от 70 000.

Кому интересно - просьба написать письмо на zblkova [at] gmail. com. В письме:

- резюме и/или ссылки на проекты, в которых вы участвовали как программист

- кусок кода, которым вы гордитесь (строк 200)

- ответ на тестовую задачку – код на php.

!!!Без этих трех вещей кандидаты рассматриваться не будут!!! Ответы здесь не читаю.

Тестовая задача:

Написать на php для кодировки utf-8 такую процедурку – на вход ей даётся строка (в кодировке utf-8), на выходе – строка, в которой добавлены переводы строк так, чтобы в строке было не более 10 символов, переводы строк делаются преимущественно на месте пробелов. Если нет возможности на месте пробела – где угодно.

Пример её работы:

Вход: Шла саша по шоссе и сосала

Вывод: Шла саша

по шоссе и

сосала

Ввод: абв абвгдеёжзиклмнопр

Вывод: абв

абвгдеёжзи

клмнопр