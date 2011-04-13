Разработчик биллинга на PHP

Вакансия открыта повторно.

Для выполнения разовых заказов и, возможно, на постоянное сотрудничество по индивидуальной доработке биллинга JBs (http://joonte.com). Исходный код биллинга открыт, согласование на доработку от разработчика имеется, доступ в SVN с кодом так же есть.

Потребуется знание API продуктов ISPsystem и Reg.Ru (возможно так же webnames).

Все изменения/доработки будут включаться в последующие релизы ПО биллинга. Опыт работы с SVN обязателен. Возможны консультации разработчика биллинга, но к сожалению из-за отсутствия у него времени они будут не частые.

Задания на доработку и баги сводятся в JIRA. Там же можно посмотреть примеры заданий - http://jira.joonte.com/browse/JBS

В данный момент интересует стоимость таких доработок. Можно на примере указанных выше заданий. И/или стоимость ежемесячного сотрудничества.

Приветствуется (очень) возможность заключения договора с оплатой по безналу.