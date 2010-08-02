Программист php удаленно

Требуется опытный php программист с навыками верстки.

Требования:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

опыт работы не менее года.

умение БЫСТРО разбираться в чужом коде

продвинутые знания в области php/mysql/ajax/html/css/javascript.

требования к верстке: кроссербраузерность, валидность, резиновость

Предпочтение сложным проектам в портфолио.

Пожалуйста сразу указывайте ваши проекты - на основе уровня их исполнения и будет приниматься решение.

8 часов онлайн. Зарплата день в день.

Основная работа - верстка макетов и натяжка сайтов на CMS/ Разработка модулей к CMS.

Желателен опыт работы со смарти.