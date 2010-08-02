Программист php удаленно

Трбуется програмист php4(5)для создания сайтов на моей админке. Вам дается дизайн отверстанный нужно прикреплять к панели (движку). Если есть своя админка можно рассматривать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный php программист с навыками верстки.
Требования:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
опыт работы не менее года.
умение БЫСТРО разбираться в чужом коде
продвинутые знания в области php/mysql/ajax/html/css/javascript.
требования к верстке: кроссербраузерность, валидность, резиновость
Предпочтение сложным проектам в портфолио.
Пожалуйста сразу указывайте ваши проекты - на основе уровня их исполнения и будет приниматься решение.
8 часов онлайн. Зарплата день в день.
Основная работа - верстка макетов и натяжка сайтов на CMS/ Разработка модулей к CMS.
Желателен опыт работы со смарти.
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