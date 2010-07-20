Программист PHP + EXTJS Удаленно

Требуется хороший специалист по данной системе. От по шаблонов до разработки собственных модулей. Знание JavaScript-библиотек jQuery и Prototype (используется в Magento по умолчанию) также необходимо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP программист в интернет магазин для поддержания и расширения функционала текущей CRM системы на EXTjs + Php + Mysql
На рынке с 2004 года
Внимание: ТРЕБУЕТСЯ УДАЛЕННЫЙ программист на постоянной основе, работа 5 дней в неделю!!!!!
Базовые требования:
- увлеченность своим делом
- Опыт работы с EXTjs обЯЗАТЕЛЕН
- php4-5 ООП, js, mysql;
- linux;
- svn, html, ssl, xml, Soap
- умение понимать чужой код;
- умение работать в команде
- опыт работы не менее года.
Желательно:
- опыт работы с большими объёмами данных;
- опыт разработки интернет магазина
Условия работы:
Зп от 30 до 60 тысяч
Контакты:
Аськ а 9975 44
Скай п sevasot
Всеволод
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