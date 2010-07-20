Программист PHP + EXTJS Удаленно

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок379 просмотров
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Требуется PHP программист в интернет магазин для поддержания и расширения функционала текущей CRM системы на EXTjs + Php + Mysql

На рынке с 2004 года

Внимание: ТРЕБУЕТСЯ УДАЛЕННЫЙ программист на постоянной основе, работа 5 дней в неделю!!!!!

Базовые требования:

- увлеченность своим делом

- Опыт работы с EXTjs обЯЗАТЕЛЕН

- php4-5 ООП, js, mysql;

- linux;

- svn, html, ssl, xml, Soap

- умение понимать чужой код;

- умение работать в команде

- опыт работы не менее года.

Желательно:

- опыт работы с большими объёмами данных;

- опыт разработки интернет магазина

Условия работы:

Зп от 30 до 60 тысяч

Контакты:

Аськ а 9975 44

Скай п sevasot

Всеволод

PHP
13 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
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