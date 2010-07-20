Требуется хороший специалист по данной системе. От по шаблонов до разработки собственных модулей. Знание JavaScript-библиотек jQuery и Prototype (используется в Magento по умолчанию) также необходимо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания «KoloGlobal» - динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения с ориентацией на западный рынок. На текущий момент компания «KoloGlobal» является единственным официальным представителем ZeoBit (zeobit.com) в Украине.
В связи с расширением штата киевского офиса объявляется конкурс на должность «PHP Developer»
График работы: полный восьмичасовой рабочий день. Сб, Вс – выходные
Оклад: по результатам собеседования
Основные обязанности : Разработка и поддержка веб-проектов разного уровня сложности: корпоративные сайты, высоко-нагруженные приложения совместной работы (Groupware), интранет системы со сложной бизнес логикой. Развитие внутренних продуктов компании. Разработка онлайн приложений с ориентацией на широкий круг пользователей.
Требования к кандидатам:
- Владение PHP5, HTML, CSS и JavaScript на профессиональном уровне;
- Опыт построения приложений по принципам ООП;
- Знание технологией AJAX и опыт разработки приложений с ее использованием;
- Опыт работы с СУБД MySQL;
- Владение английским языком – уровень, достаточный для свободного чтения и понимания технической документации;
- Опыт применения MVC парадигмы;
- XML, XSLT;
- Профилирование кода.
- Регулярные выражения.
- Готовность осваивать новые программы и технологии, совершенствовать свой профессиональный и технический уровень.
Плюсами будут:
- Опыт работы с СУБД MongoDb;
- ZendFramework;
- Знание систем контроля версий ( SVN, CVS, GIT );
- Bug Tracking;
- Составление и чтение UML-диаграмм;
- Ведение документации проектов ( PHPDocumentor );
- Владение какой-либо средой разработки ( Eclipse PDT, Zend Studio, NetBeans, etc.)
- Memcached/Redis;
- Знакомство с Python;
- Опыт работы в команде;
Необходимые личные качества:
- Коммуникабельность;
- Способность грамотно излагать свои мысли — как устно, так и письменно;
- Внимательность;
- Старательность;
- Стремление к достижению поставленной цели;
- Ответственность, способность отвечать за результат.
Компания предлагает:
- оплачиваемые больничные и отпускные
- карьерный рост
-стабильную своевременную оплату труда
- комфортабельный офис с охраняемой стоянкой
- лояльную корпоративную культуру
Пожалуйста, направляйте резюме по адресу :
[email protected] (контактное лицо – Наташа) с пометкой «PHP Developer»
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Flex developer HOT POSITION! To work on an interesting project «LuckyWare Pro» is looking for a smart, hard working and self-motivated Software developer! Skills: 1) An ability to get things done and achieve practical results, 2) Experience in working with ...Закрыт13 лет назад
Компания «KoloGlobal» - динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения с ориентацией на западный рынок. На текущий момент компания «KoloGlobal» является единственным официальным представителем ZeoBit (zeobit.com) в Украине. В связи с расширением штата киевского офиса ...Закрыт13 лет назад
Добрый день, мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над крупным веб-проектом нашей компании на фриланс-основе. Проект большой, поэтому разработка и поддержка проекта может стать для Вас основной или дополнительной работой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Веб-студии требуется программист для выполнения работы с программной частью сайта. В случае хорошо выполненной работы возможно длительное сотрудничество. Заинтересовавшихся просим писать на e-mail : [email protected] или в аську 495000305Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется талантливый PHP-программист, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить. Коротко о нас: Мы занимаемся реализацией Интернет-проектов от идеи до бизнеса с последующей поддержкой, продвижением и развитием, а также визуализацией и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек на несколько проектов. Из того что нужно будет уметь: 1. Работа с любым фреймворком (yii будет в предпочтении, рассмотрю варианты, вплоть до чего нить экзотического) 2. Создание своей системы авторизации пользователей (если фреймворк позволяет это сделать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
На удаленку требуется программист для создания корпоративных сайтов на основе бесплатных CMS. Требования: - php, smarty, mysql - на связи с 9 до 18 по мск времени - умение писать понятный код с комментариями (обязательно) - ответственность в сроках и ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста программиста по интернет магазинам. В частности нужно хорошее знание и опыт работы с Prestashop, а если вы еще знаете Magento это еще лучше. Предполагается долгосрочное сотрудничествоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Друзья! Сайт dancespot.pl ищет талантливого программистa! Срочно! Если Вы: 1) имеете опыт создания сайтов с применением FLEX 2) дизайн и программную часть реализуете самостоятельно 3) клиентоориентированный и инициативный, то мы готовы рассмотреть Вашу заявку. Просьба выслать ее вместе с информацией о: 1) ...Закрыт13 лет назад