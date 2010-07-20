PHP Developer

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Компания «KoloGlobal» - динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения с ориентацией на западный рынок. На текущий момент компания «KoloGlobal» является единственным официальным представителем ZeoBit (zeobit.com) в Украине.

В связи с расширением штата киевского офиса объявляется конкурс на должность «PHP Developer»

График работы: полный восьмичасовой рабочий день. Сб, Вс – выходные

Оклад: по результатам собеседования

Основные обязанности : Разработка и поддержка веб-проектов разного уровня сложности: корпоративные сайты, высоко-нагруженные приложения совместной работы (Groupware), интранет системы со сложной бизнес логикой. Развитие внутренних продуктов компании. Разработка онлайн приложений с ориентацией на широкий круг пользователей.

Требования к кандидатам:

- Владение PHP5, HTML, CSS и JavaScript на профессиональном уровне;

- Опыт построения приложений по принципам ООП;

- Знание технологией AJAX и опыт разработки приложений с ее использованием;

- Опыт работы с СУБД MySQL;

- Владение английским языком – уровень, достаточный для свободного чтения и понимания технической документации;

- Опыт применения MVC парадигмы;

- XML, XSLT;

- Профилирование кода.

- Регулярные выражения.

- Готовность осваивать новые программы и технологии, совершенствовать свой профессиональный и технический уровень.

Плюсами будут:

- Опыт работы с СУБД MongoDb;

- ZendFramework;

- Знание систем контроля версий ( SVN, CVS, GIT );

- Bug Tracking;

- Составление и чтение UML-диаграмм;

- Ведение документации проектов ( PHPDocumentor );

- Владение какой-либо средой разработки ( Eclipse PDT, Zend Studio, NetBeans, etc.)

- Memcached/Redis;

- Знакомство с Python;

- Опыт работы в команде;

Необходимые личные качества:

- Коммуникабельность;

- Способность грамотно излагать свои мысли — как устно, так и письменно;

- Внимательность;

- Старательность;

- Стремление к достижению поставленной цели;

- Ответственность, способность отвечать за результат.

Компания предлагает:

- оплачиваемые больничные и отпускные

- карьерный рост

-стабильную своевременную оплату труда

- комфортабельный офис с охраняемой стоянкой

- лояльную корпоративную культуру

Пожалуйста, направляйте резюме по адресу :

[email protected] (контактное лицо – Наташа) с пометкой «PHP Developer»

PHP
13 лет назад
kologlobal
Наташа 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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