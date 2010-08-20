Flex developer

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Flex developer

HOT POSITION!

To work on an interesting project «LuckyWare Pro» is looking for a smart, hard working and self-motivated Software developer!

Skills:

1) An ability to get things done and achieve practical results,

2) Experience in working with Flex projects,

3) English skills,

4) Ability to learn new technologies quickly and without assistance.

Проект планируется с 2-3х недельной командировки в Германию. После командировки - работа в Харьковском офисе, возможны командировки.

Please send your CV to [email protected]

13 лет назад
Juli_HR
Юлия 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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