Здравствуйте. В связи с увеличением кол-ва заказов требуется PHP+MySQL программист. В будущем возможна полная занятость. Мы занимаемся аукционами, социальными сетями и другими сервисами. Мы очень редко делаем сайты мясокомбинатов или салонов красоты. Надо быть ответственным и активным, самому ...
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Flex developer
HOT POSITION!
To work on an interesting project «LuckyWare Pro» is looking for a smart, hard working and self-motivated Software developer!
Skills:
1) An ability to get things done and achieve practical results,
2) Experience in working with Flex projects,
3) English skills,
4) Ability to learn new technologies quickly and without assistance.
Проект планируется с 2-3х недельной командировки в Германию. После командировки - работа в Харьковском офисе, возможны командировки.
Please send your CV to [email protected]
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