Веб разработчик

Требуется программист со знанием netcat. Что требуется: Установить на тестовый хост и настроить админку Привязать сверстанные страницы к админке Настроить работу сайта Вообщем весь этап программинга по сайту Сроки с 05.08.2010 по 20.08.2010 Требования: - хорошее знание CMS netcat - быть на связи ежедневно ...