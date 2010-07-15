Веб разработчик

Веб-студия ищет на постоянную работу программиста. Требования: - php, smarty, mysql - готовность работать с нашей cms, разбираться в чужом коде - работа с 10 до 18 по мск времени – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Плюсом будет хороший и читаемый код, наличие ...
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Разработка веб приложений на JavaScript и PHP.
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