Программист yii framewоrk на доработку проекта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка187 просмотров
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Требуется программист yii на доработку проекта

необходим

- большой опыт работы с фреймворком yii

- уверенное знание mysql (процедуры, триггеры)

- svn, trac/redmine

- опыт работы с nginx, lighttpd, memcached, no sql БД

13 лет назад
am98
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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