Программист ASP.NET

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок259 просмотров
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Программист ASP.NET.

Уверенные знания: ASP.NET,AJAX,SQL,ООП

Языки: английский – хорошее письмо и чтение,

средний разговорный уровень.

Опыт в разработке программного обеспечения: 2 года +

Личные качества: ответственность,

коммуникабельность, инициативность,

умение самостоятельно работать.

Преимущества: имеющим опыт работы с DNN, знающим PHP.

Работа удаленная.

Занятость от пол-ставки до полной.

Резюме отправлять : [email protected]

13 лет назад
dochent
47 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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