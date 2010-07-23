У претендента должны быть базовые знания php, sql, html, css и очень желательно Drupal. Претендент долен быть ответственным, быстро уметь разбираться в трудных вещах, быть на связи, предоставлять отчет о проделанной работе за день (в нескольких ...
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Программист ASP.NET.
Уверенные знания: ASP.NET,AJAX,SQL,ООП
Языки: английский – хорошее письмо и чтение,
средний разговорный уровень.
Опыт в разработке программного обеспечения: 2 года +
Личные качества: ответственность,
коммуникабельность, инициативность,
умение самостоятельно работать.
Преимущества: имеющим опыт работы с DNN, знающим PHP.
Работа удаленная.
Занятость от пол-ставки до полной.
Резюме отправлять : [email protected]
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