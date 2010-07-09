Нужен веб-разработчик

Требования к кандидатам:

- Быть адекватным, честным, трудолюбивым

- Хорошо разбираться в своей технологии (ASP.NЕT/MVC или php), ООП, средствах и методах построения вэб приложений (3-х уровневая архитектура приложения, проектирование и построение БД, jquery и javascript, html и css).

Не плохо было бы flash и знание CMS, например, Drupal.

- знание английского языка на уровне чтения\писания.

- находится в Харькове

С уважением, Александр.