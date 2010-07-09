Нужен веб-разработчик

Требования: - Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL - Шифрование и безопасность систем - Отличное знание английского языка - Отличное понимание SEM, опыт SEO и Adwords - Linux, Apache Обязанности: - SEM, Adword Campaigns - Работа над web проектами - Сплит-тестирование сайта Условия работы: На данный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к кандидатам:
- Быть адекватным, честным, трудолюбивым
- Хорошо разбираться в своей технологии (ASP.NЕT/MVC или php), ООП, средствах и методах построения вэб приложений (3-х уровневая архитектура приложения, проектирование и построение БД, jquery и javascript, html и css).
Не плохо было бы flash и знание CMS, например, Drupal.
- знание английского языка на уровне чтения\писания.
- находится в Харькове
С уважением, Александр.
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