Ищем Флешера

Для работы над созданием игр и приложений для социальных сетей требуется флешер или команда флешеров, в совершенстве владеющих AS3, и имеющих свободное время для работы над проектами.

знание PHP, MySQL, JSON, XML, а также наработки и опыт написания игр и приложений приветсвуется, но не так критично (Есть свой Wrapper знать АPI социальных сетей не требуется) научим!

Все вопросы в аську, скайп, или в личные сообщения на веблансере.