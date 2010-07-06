Ищется флешер

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Срочно ищется флэшер.

Работа простая – создание флэш-хэдеров и небольших флэш-мувиков.

Оплата договорная, еженедельная либо сдельная.

Обязательное условие – умение общаться на английском языке по ICQ.

связь по ICQ: 480997895 – Dangelo Christopher (english only)

мне в аську, в личку либо на мыло НЕ писать. все вопросы по номеру, размещенному выше.

13 лет назад
ilyk
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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