Программист на Битрикс

Ищу программиста под проекты на Битриксе. На постоянное сотрудничество. По приемлемым ценам. Студиям не беспокоить.

Фрилансерам, у которых "растет аппетит" также. Цена быть стабильной, а не повышаться с каждым проектом. Тогда и заказов будет больше.

Портфолио и опыт более 3х лет обязательны. Оставляйте отклики и ссылки на работы.