Администратор сайта

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Онлайн брокеру на фондовом рынке Украины, компании «Гайсфорт-Онлайн» на постоянной основе требуется администратор сайта.

Требования:

Пол: мужской

Возраст: 22-35 лет

Опыт работы: в области администрирования и поддержки сайтов не менее 3-х лет.

Знание основных и способность работать с самописными CMS

Знание специфики работы с графиками и котировками фондового рынка.

Основные обязанности:

Поддержка сайта, внесение изменений в CMS, быстрое выполнение поставленных задач.

Условия работы: 2-3 дня/неделю, полный день.

Оплата труда: по результатам собеседования

Ваше резюме с темой "Администратор сайта" отправляйте по электронной почте [email protected]

13 лет назад
mistral3344
Алексей 
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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