Программист php

Обязанности: Разработка и сопровождение ПО. Требования: Опыт работы PHP-программистом от двух лет; Опыт работы с базами данных; Наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес; Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры, возможность свободно общаться; Готовность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для долгосрочной работы!!!! над порталом требуется программист со знанием:
- mysql
- знание фрэймворка Yii будет большим плюсом или MVC фреймворком
- Jquery
Работа предполагается удаленная, но возможны варианты работы в офисе.
Для понимания Вашего уровня, предлагаем решить задачу:
Есть массив товаров
id|name
где id это артикул товара, и name соответсвенно имя товара.
Нужно решить следующие задачи:
1) Назначать товару сопутствующие товары
3) получать сопутсвующие товары для товара.
2) определять является ли сопутствующим выбранный товар.
Сделать на чистом php без базы
Решение задачи вышлите с Вашим резюме + прикрепите кусок Вашего кода из реализованных ранее проектов. Сразу пишите стоимость часа работы.
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