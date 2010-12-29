Программист PHP (удаленно)

$1000
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок1069 просмотров
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Обязанности:

Разработка и сопровождение ПО.

Требования:

Опыт работы PHP-программистом от двух лет;

Опыт работы с базами данных;

Наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес;

Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры, возможность свободно общаться;

Готовность выполнить тест.

Необходимые навыки:

Умение работать;

PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript – хорошее знание;

Приветствуется опыт работы с Oracle/MSSQL/PostgreSQL;

Приветствуется опыт работы с другими языками: C++/Java/Python/Ruby;

Навыки использования XML;

Умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN);

Терпеливое отношение к чужому коду;

Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;

А также, активно перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;

Желание учиться.

Условия:

Работа удалённо, на постоянной основе, полный рабочий день по офисным часам(московское время);

Возможно смещение рабочего дня по взаимной договорённости;

Уровень заработной платы 27000 рублей — испытательный срок (2 мес), возможно увеличение уровня заработной платы по результатам работы.

PHP
13 лет назад
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