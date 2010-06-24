Нужен программист

Требуется 1 человек со знаниями php и flash на уровне профессионала. Для создание или модернизирования многопользовательских игр.
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Для веб студии требуется программист:
Нужен разноплановый программист для постоянной удалённой работы.
Требования:
- Быть в сети в рабочее время (а не только по ночам=) ).
- Знание PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, Javascript, Perl,
- Умение разобраться в чужом коде.
- Возможность работать с разными CMS (в том числе самописными)
Зарплата 500-1000$/мес в зависимости от нагрузки.
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