Нужен программист

Для веб студии требуется программист:

Нужен разноплановый программист для постоянной удалённой работы.

Требования:

- Быть в сети в рабочее время (а не только по ночам=) ).

- Знание PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, Javascript, Perl,

- Умение разобраться в чужом коде.

- Возможность работать с разными CMS (в том числе самописными)

Зарплата 500-1000$/мес в зависимости от нагрузки.