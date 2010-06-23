Программист для сайта

На постоянную работу требуется программист PHP и MySQL + JavaScript/Ajax. От Вас требуется: 1). Реальная оценка требуемых знаний для поставленной задачи, а также оценка необходимого для этого времени; 2). Умение разобраться в уже написанном коде программы (если ...
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На автомобильный портал automenu.com.ua требуется программист для выполнения несложных задач следующего типа: подлампичивание верстки, оптимизация рсс-ленты, возможность выбора обновлений в ленте, рассылка новых материаллов, установление голосовалок и разных иконок, игра с цветом и другие текущие проблемы.
Оплату производим на банковскую карту после каждого выполненного этапа работы.
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