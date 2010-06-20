ASP.NET программист

На постоянную работу требуется программист PHP и MySQL + JavaScript/Ajax. От Вас требуется: 1). Реальная оценка требуемых знаний для поставленной задачи, а также оценка необходимого для этого времени; 2). Умение разобраться в уже написанном коде программы (если ...
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Международная компания приглашает к сотрудничеству для участия в удаленном проекте ASP.NET программиста.
1. 3+ года ASP.NET (C#).
2. Технологии: JavaScript, AJAX, SQL, UML, Team Foundation/SVN/CVS, Silverlight, HTML/CSS.
3. Знание технического английского языка.
4. Опыт работы в команде.
5. Желателен опыт удаленной работы.
Достойная оплата, свободный график.
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