Программист интегратор 1С-Битрикс

В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный PHP разработчик с опытом. Обязательные навыки: - PHP (OOP), MySQL; - технический английский. Желательные навыки: - MVC patterns; - опыт рефакторинга больших проектов. Описание проекта: Разработка и поддержка веб-приложения. Дата начала работ: ASAP *** Оплата: ...
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Студия web-дизайна ищет толкового программиста знающего cms 1с-Битрикс. Желательно из Калининградской обл. возможно удалёнка трудоустройство официальное. Подробности после вашего резюме, резюме отправлять на [email protected]
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