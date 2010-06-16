Требования:

- знание ActionScript 2/3;

Flash программист для создания flash сайтов, интерактивных мультимедийных приложений, разработка Flash-игр.

Желательно, перед собеседованием заполнить анкету (ссылка на анкету автоматически придет на вашу электронную почту, если вы отправите сообщение:

"Здравствуйте. Хочу заполнить анкету на вакансию: Программист ActionScript 3.0." на электронную почту [email protected]

При направлении нам сообщения обязательно в тексте надо указать вакансию, как в приведенном выше примере, так как ссылка на анкету вам будет выслана сразу же автоматически.

После этого мы пригласим вас на собеседование в течении 1-3 дней, которое проходит по адресу:

Москва, Солянка, д.1/2, стр.1

Контактный телефон: (495)623-4221

Контактное лицо: Ирина Николаевна