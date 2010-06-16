Всем привет! Ищу настоящего специалиста для работы над Интернет магазином под управлением WebAsyst Shop. Требования: - умение создавать дополнительные модули и инструменты для WebAsyst - верстка, интеграция новых модулей, настройка шаблона - и т.д. Работа над конкретными задачами, оплата поэтапная: WM, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется:
Flash программист для создания flash сайтов, интерактивных мультимедийных приложений.
Требуется знание программ: Adobe Flash, Action Script2, Action Script3
Организация: Центр духовных практик "Адонаи"
Направление деятельности: духовные практики, эзотерика, биоэнергетика
Год основания организации: 1986 г.
График работы программиста: с 10.00 до 19.00
Наши сайты:
www.adonay-principles-of-nutrition.com
и другие см. на сайте: http://za-adonay.ru/ раздел Студия веб-дизайна Константина Адонаи
Адрес: Москва, ул. Солянка, д.1/2, стр.1, рядом с м. Китай-город
Фото офиса на сайте:
http://za-adonay.ru/fotografii_tsentra_duhovnyih_praktik_adonai/fotogalereya/
http://www.adonay.ru/ в разделе "Фото и видео"
Пожелания к кандидату:
1. опыт работы от 2 лет
3. хорошее знание Action Script3
4. строго: не курить
5. пол, возраст: муж. от 20 до 40 лет
6. желательно, перед собеседованием заполнить анкету (ссылка на анкету автоматически придет на вашу электронную почту, если вы отправите сообщение:
"Здравствуйте. Хочу заполнить анкету на вакансию: Flash-программист" на электронную почту [email protected]
При направлении нам сообщения обязательно в тексте надо указать вакансию, как в приведенном выше примере, так как ссылка на анкету вам будет выслана сразу же автоматически.
После этого мы пригласим вас на собеседование в течении 1-3 дней, которое проходит по адресу:
Москва, Солянка, д.1/2, стр.1
Контактный телефон: (495)623-4221
Контактное лицо: Ирина Николаевна
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