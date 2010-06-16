На постоянную работу требуется:

Flash программист для создания flash сайтов, интерактивных мультимедийных приложений.

Требуется знание программ: Adobe Flash, Action Script2, Action Script3

Организация: Центр духовных практик "Адонаи"

Направление деятельности: духовные практики, эзотерика, биоэнергетика

Год основания организации: 1986 г.

График работы программиста: с 10.00 до 19.00

Наши сайты:

www.adonay.ru

www.za-adonay.ru

www.adonay-esoterics.com

www.adonay-horoscope.com

www.adonay-holistic.com

www.adonay-angels.com

www.adonay-astrology.com

www.adonay-principles-of-nutrition.com

www.adonay-astrology.com

www.adonay-acupuncture.com

www.adonay-charity.com

www.adonay-runes.com

www.adonay-herbalistics.com

www.adonay-aroma.com

www.adonay-separate-food.com

www.adonay-chikung.com

www.adonay-reiki.com

и другие см. на сайте: http://za-adonay.ru/ раздел Студия веб-дизайна Константина Адонаи

Адрес: Москва, ул. Солянка, д.1/2, стр.1, рядом с м. Китай-город

Фото офиса на сайте:

http://za-adonay.ru/fotografii_tsentra_duhovnyih_praktik_adonai/fotogalereya/

http://www.adonay.ru/ в разделе "Фото и видео"

Пожелания к кандидату:

1. опыт работы от 2 лет

3. хорошее знание Action Script3

4. строго: не курить

5. пол, возраст: муж. от 20 до 40 лет

6. желательно, перед собеседованием заполнить анкету (ссылка на анкету автоматически придет на вашу электронную почту, если вы отправите сообщение:

"Здравствуйте. Хочу заполнить анкету на вакансию: Flash-программист" на электронную почту [email protected]

При направлении нам сообщения обязательно в тексте надо указать вакансию, как в приведенном выше примере, так как ссылка на анкету вам будет выслана сразу же автоматически.

После этого мы пригласим вас на собеседование в течении 1-3 дней, которое проходит по адресу:

Москва, Солянка, д.1/2, стр.1

Контактный телефон: (495)623-4221

Контактное лицо: Ирина Николаевна