ASP.Net программисты, дизайнер, тестировщик

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок227 просмотров
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Компания Adoriasoft LLC приглашает к сотрудничеству в удаленном проекте:

- ASP.Net программистов

- дизайнера/ верстальщика

- тестировщика

Оплата сдельная, поэтапная, по принятию очередной фазы проекта.

Возможно оформление договора.

Для получения более подробной информации о проекте ждем Ваше резюме с c указанием желаемого уровня оплаты.

Резюме отправляйте на [email protected], в теме письма указывайте, пожалуйста, должность, на которую претендуете.

14 лет назад
Adoriasoft
Владимир 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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