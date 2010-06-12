Web-developer. PHP + AJAX + MySQL

Вакансия только для жителей ПЕТЕРБУРГА или области. Обслуживания группы сайтов. Добавление материалов, внесение изменений в рамках заданных движком (Битрикс). Работа на вашем ПК, дома. Не менее 3 часа в день. Хорошо подайдет для ...
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Стартап проекту требуется молодой программист, возможно, студент или студентка =). Наличие портфолио обязательно. Приветствуется опыт работы или участие в разработке конкретных проектов.
Условия:
з/п 30 т.р. на начальном этапе.
Официальное оформление.
Должность можешь выбрать себе сам.
Мы не ищем человека, который готов "научиться". Мы ищем человека, который готов "научить". Ты будешь сам себе начальник, ты будешь сам ставить цели и назначать "дедлайны". Мы команда молодых парней, нацеленных на результат. Мы не ставим цели "срубить бабла" и положить его в сейф. Мы просто хотим создать качественный продукт, который будет нужен людям. Тем не менее, если ты разделяешь наши цели и быстро @божишь@ на php и ajax, ты организован и способен сам организовать людей, в дальнейшем твой доход может быть ограничен только твоей фантазией.
Работа обещает быть очень интересной.
P.S. Несмотря на то, что график работы довольно свободный, мы предполагаем, что работа с нами будет твоей основной занятостью, и не рассматриваем кандидатов, желающих совмещать работу с нами и какую-либо еще деятельностью, кроме учебы. Офис находится в районе ст.м. пл. Мужества, Политехническая, Академическая.
Без резюме и портфолио ответов не ждите =)
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