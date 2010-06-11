Нужен верстальщик со знанием js

Веб-программированиеЗавершен2 заявки124 просмотра
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Нужно в макете сделать аналог верхнего блока как на http://www.1c-bitrix.ru/ со своими фишками

Все подробности в ЛС

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14 лет назад
zao-rokos
Назар 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Chaika88
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$12
Большое спасибо за работу! Выполнил хорошо! Быстро! Качественно! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Отличный заказчик. Задачу поставил внятно, без каких либо заморочок. Оплатил сразу после выполнения работы. Приятно было работать. Надеюсь на длительное сотрудничество.
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