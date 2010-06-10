Нужен PHP программист

В связи с расширением Инфо-Регион для длительного и плодотворного сотрудничества приглашает PHP-программиста из Украины. Так же возможна работа в офисе.

В заявках укажите пожалуйста выполненные проекты, предполагаемую оплату за месяц, за час.

Заявки оставляйте здесь, резюме можно присылать по адресу - [email protected]