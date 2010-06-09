Web-программист

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Web-программист

Динамично развивающаяся game-компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду web-программиста.

Задачи:

•Программирование динамических web-сайтов;

•Автоматизация поисковых задач в Интернете;

• Системы анализа web-статистики.

Требования:

•Знание PHP, CSS, SQL, HTML, XML;

•Опыт создания и поддержки сайтов.

Лингвистические требования – Технический английский язык.

Приветствуется – знание Java-Script.

Присылайте свое резюме по адресу [email protected]. В теме письма обязательно укажите название вакансии, на которую претендуете.

14 лет назад
absolutist
Мария 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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