Требуется 2 программиста срочно

Для удалённой работы в команде партнёрской программы по знакомствам требуется 2 программиста.

Каких людей мы ищем:

Честных и целеустремлённых

Знающих php+mysql+smarty+ооп+memcache как свои пять пальцев

Которые всегда на связи по icq, скайпу и имеют портфолио в сети

Не из СНГ и не южан

Свободно владеющих Русским

Что мы гарантируем:

Отличное настроение и прекрасное отношение

Своевременные выплата зарплаты, на epassporte или webmoney или на любую карту visa в $

Карьерный рост и постоянные премии за переработку и выполнение задач раньше срока

В перспективе помощь с переездом в Европу