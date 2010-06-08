Требуется 2 программиста срочно

Компания: INDEC Ltd Удаленно, полный рабочий день. Участие в работе API Team (3 девелопера) по вопросам разработки и рефакторинга кода веб-интегратора (www.cyberorganizer.info) под руководством тим-лида. Perl test-driven development, Знание DBI и стандартных модулей. Преимуществом будет являться опыт работы ...
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Для удалённой работы в команде партнёрской программы по знакомствам требуется 2 программиста.
Каких людей мы ищем:
Честных и целеустремлённых
Знающих php+mysql+smarty+ооп+memcache как свои пять пальцев
Которые всегда на связи по icq, скайпу и имеют портфолио в сети
Не из СНГ и не южан
Свободно владеющих Русским
Что мы гарантируем:
Отличное настроение и прекрасное отношение
Своевременные выплата зарплаты, на epassporte или webmoney или на любую карту visa в $
Карьерный рост и постоянные премии за переработку и выполнение задач раньше срока
В перспективе помощь с переездом в Европу
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