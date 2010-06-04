Требуется PHP-программист в Киеве

Компания Информационные Системы 1559 приглашает на постоянную работу PHP-программиста в киевский офис.

Работа над проектом http://tut.ua.

Заработная плата – от 6000 грн., далее в зависимости от результатов ИС.

Требования:

- PHP-программирование (опыт от 0,5 года)

- MySQL5, работа с БД на абстрактном уровне;

- Приветствуется знание: HTML, DHTML, CSS, AJAX, CVS, SVN;

- Приветствуется участие в серьезных PHP-проектах (PHP4, PHP5)

- Самостоятельность, умение решать технические проблемы;

- Unix/Linux на пользовательском уровне;

- Желательно знание технического английского

Полный рабочий день. Стабильность.

Возможности профессионального роста. Интересные проекты.

Пожалуйста, высылайте свое резюме на [email protected].

В резюме укажите список выполненных проектов и Вашу роль в них.

Контактный тел. 247-47-96. Контактное лицо: Наталья.