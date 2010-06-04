Требуется PHP-программист в Киеве

Компания: INDEC Ltd Удаленно, полный рабочий день. Участие в работе API Team (3 девелопера) по вопросам разработки и рефакторинга кода веб-интегратора (www.cyberorganizer.info) под руководством тим-лида. Perl test-driven development, Знание DBI и стандартных модулей. Преимуществом будет являться опыт работы ...
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Компания Информационные Системы 1559 приглашает на постоянную работу PHP-программиста в киевский офис.
Работа над проектом http://tut.ua.
Заработная плата – от 6000 грн., далее в зависимости от результатов ИС.
Требования:
- PHP-программирование (опыт от 0,5 года)
- MySQL5, работа с БД на абстрактном уровне;
- Приветствуется знание: HTML, DHTML, CSS, AJAX, CVS, SVN;
- Приветствуется участие в серьезных PHP-проектах (PHP4, PHP5)
- Самостоятельность, умение решать технические проблемы;
- Unix/Linux на пользовательском уровне;
- Желательно знание технического английского
Полный рабочий день. Стабильность.
Возможности профессионального роста. Интересные проекты.
Пожалуйста, высылайте свое резюме на [email protected].
В резюме укажите список выполненных проектов и Вашу роль в них.
Контактный тел. 247-47-96. Контактное лицо: Наталья.
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