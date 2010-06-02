Команда 2-3 Java инженера на 3 месячный контракт.

Компания "Астек", лидер в разработке рекламных систем с 2005-го года, ищет PHP-программистов на интересную и высокооплачиваемую работу в отдел бизнес-логики. Требования : Опыт разработки на PHP не менее 2 лет. Знание ...
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Требования:
Два инженера а уровня regular
- вменяемый английский
- 2+ года коммерческого опыта на джаве.
- Технологии Java, J2EE (EJB, JMS, Servlets, etc), Hibernate, Jboss, DBs
Один инженер уровня regular с front-end skills
- вменяемый английский
- 3+ года коммерческого опыта на джаве.
- Технологии: Java, J2EE (EJB, JMS, Servlets, etc), Spring, Hibernate, Jboss, DBs. Basic front-end: Ajax, Flex 3
Начало работы - 7-14 Июня.
Работа 8 часов в день.
Контракт на 3 месяца с возможностью продления.
Оплата почасовая.
Рассмотрим возможность сотрудничество как с командой из 2-3 человек так и с одним человеком.
Резюме на [email protected] . Skype - lysenko_tatyana
Местонахождение в Украине обязательно!
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