Команда 2-3 Java инженера на 3 месячный контракт.

Компания "Астек", лидер в разработке рекламных систем с 2005-го года, ищет PHP-программистов на интересную и высокооплачиваемую работу в отдел бизнес-логики. Требования : Опыт разработки на PHP не менее 2 лет. Знание PHP, OOP Опыт работы с реляционными БД (MySQL) Опыт ...