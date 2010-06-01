Разработчик на Ruby on Rails для стартапа

Для нескольких новых стартапов требуются опытные разработчики на Ruby on Rails. Удаленная занятость. Работа от 6 часов онлайн в будний день. (старт от $5/час, от $600 в месяц).

В дальнейшем развитии - место ведущего разработчика, тимлида, увеличение технической команды, карьерный рост. Оклад и бонусы привязаны к доходам компании и пересматриваются при достижении проектом ключевых показателей.

Задачи:

- постоянная поддержка проекта (программирование новых функций, сервисов, переход на новый дизайн, исправление багов, оптимизация кода и т.д.).

- использование эффективных уже существующих сторонних разработок, для сокращения времени разработки и масштабируемости кода.

Для участия необходимо:

- Знание и опыт - Ruby on Rails, MySQL, JS (Ajax), HTML, CSS, SVN.

- Умение быстро разбираться в чужом коде (возможно, потребуется рефакторинг).

- Понимание валидной верстки (верстать не нужно, но должно быть понимание и умение вносить правки при необходимости).

- Обязательно наличие стабильной связи в рабочее время. Связь по скайпу в текстовом и голосовом режиме.

- Ответственность, самоорганизованность, способность несколько раз проверять свою работу, умение сопровождать создаваемый код понятными комментариями (планируется создание API-документации), а также вносить необходимые записи в WiKi проекта. Придерживание стандартов оформления кода.

Для подачи заявки, заполните небольшую форму по адресу: http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFRqbE82WWVXMVZYSWZaUW9HQ3Fab0E6MA