Программист symphony (нужно доработать сайт)

Приветствую!

Нашей компании нужен программист на неделю (может чуть больше) подменить нашего штатного программиста.

Есть куча разных мелочей, которые нужно доработать на сайте http://ts97.ru/ и настроить синхронизацию баз с сайтом www.lk-broker.ru

Работа в офисе на полный раб. день, район перово (Москва).

На все выделяется 10 000р. А если опыт работы на Django достаточно большой, можно будет переключиться на следующий проект...

Дайте знать, если предложение Вам интересно. Андрей.