SharePoint Portal Server 2007, 2010, SharePoint D

Веб-программированиеЗакрытнет заявок125 просмотров
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Опытный специалист.

Требования:

1. Высшее образование, техническое

2. Иностранный язык: Английский, технический (быстро читать и понимать прочитанное, вести техническую переписку).

3. Языки программирования: VB, C#, JavaScript, DHTML, XSL-XML, SQL

4. Технологии: ASP.NET, Web Services, Sharepoint 2007 SDK, создание Sharepoint Web Parts.

5. Инструменты: Microsoft Visual Studio, Sharepoint Designer 2007, SQL Reporting Services

6. СУБД: MS SQL

Приветствуется:

1. Опыт создания (участия в создании) интернет-проектов (магазины, порталы и т.п.) на технологиях и ПО Microsoft

2. Знание основ публикации Web-приложений в интернет: DNS, NAT, файерволов, прокси-серверов.

3. Наличие завершенного или незавершенного статуса разработчика Microsoft:

- MCTS: .NET Framework 2.0 Web Applications

- MCPD: Web Developer

- MCAD

Приветствуется:

4. Опыт создания и поддержки нестандартных конфигураций в 1С 8.1

5. Опыт участия в разработке Web-приложений на основе "1C Web-расширение" и "1С Удаленный склад"

Обязанности:

1. Разработка компонент торговой площадки и корпоративного интернет-портала, построенных на основе Sharepoint 2007 Server.

2. Модернизация существующих ASP web-приложений.

3. Консультирование по вопросам реализации функций портала. (Кук лучше сделать ....?)

Постоянная работа с неполной занятостью. Просим обращаться только опытных специалистов, имеющих практику работы с продуктом.

14 лет назад
kfilipenko
63 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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