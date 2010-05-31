На постоянную работу требуется программист (опыт работы необязателен) требования: уверенное знание php-5 (ООП) + mySQL.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В крупную компанию требуется руководитель для создания web-проекта с опытом работ от 3-х лет. Желательно наличие готовой команды. Определение заработной платы по итогам собеседования.
Резюме направлять по e-mail: [email protected]. Наличие фотографии обязательно.
Только Санкт-Петербург! Не удаленно!
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