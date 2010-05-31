Программист начального уровня (php, mysql)

Вакансия php-программиста на постоянной основе, до 30 часов в неделю, удаленно. Гарантирую стабильность по загрузке и оплате, подтвержу отзывами текущих сотрудников. Требуемый набор знаний и умений: PHP/MySQL, умение работать с чужим кодом, шаблонизаторы в целом, Smarty в частности, браузерный JavaScript, ...
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На постоянную работу требуется программист (опыт работы необязателен)
требования: уверенное знание php-5 (ООП) + mySQL.
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