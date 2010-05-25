Вакансия php-программиста на постоянной основе, до 30 часов в неделю, удаленно. Гарантирую стабильность по загрузке и оплате, подтвержу отзывами текущих сотрудников. Требуемый набор знаний и умений: PHP/MySQL, умение работать с чужим кодом, шаблонизаторы в целом, Smarty в частности, браузерный JavaScript, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист на постоянную работу
Обязательно знать: php, html, xml, ajax, sql, mysql.
Желательно знать: CodeIgniter, Jquery, Joomla, Wordpress.
Обязательно уметь: самотоятельно решать поставленные задачи, быстро и качественно выполнять задания, разбираться в чужом коде, уметь верстать накеты на должном уровне.
Желательно уметь: работать в Photophop (обработка и доработка макетов), правельно проектировать базы данных.
Возможно обучение.
ICQ: 347454109
SKYPE: kostikpenzin
MAIL: [email protected]
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