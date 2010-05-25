Разработчик под Битрикс

Здравствуйте, нужен программист на codeigniter для доработки проекта... Т.е. один уже работает, он Вас введет полностью в курс дела и будет давать определенные задания для реализации Оплата сдельная, возможно по часовая... Пожалуйста указывайте оклад за месяц (или ...