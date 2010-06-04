Ведущий PHP-разработчик (Magento, Zend Framework)

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Разработчик на PHP на полный день в веб-студию.

В данный момент все крупные проекты в студии создаются на Magento и на Zend Framework, по этому основное требование — опыт работы и знание либо одного, либо другого, либо и того и другого.

Зарплата может быть как помесячной, так и по проектам. Помесячная зарплата стартует от 80 тысяч рублей и растёт.

Естественно, обязательны все базовые навыки и знания: php, mySQL, HTML, CSS и прочие стандартности.

От нас:

— Полный рабочий день, начинающийся в 10:00

— Дружный и опытный коллектив

— Офис в центре Москвы

Записывайтесь на собеседование по телефону: 8-926-143-90-17

PHPMagento
14 лет назад
s_bubnom
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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