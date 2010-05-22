Программист на Ruby on Rails

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка193 просмотра
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Требуется программист на RoR для небольших доработок. Объем работы - несколько часов в день. Работа - написание плагинов для Redmine. Оплата $8/час. Пишите свои предложения на jobs(С06ака)rdm-soft.com .

В качестве тестового задания, предлагаем реализовать простейший чат на ROR + Ajax.

ТЗ : пользователь открывает окно. Если сессии еще нет, то он вводит свой логин и попадает в комнату. Сообщения вводятся внизу окна. После нажатия на кнопку "отправить" или на Enter, они отправляются в окно лога чата - вверху. Справа - список пользователей который сейчас есть в чате. После 5 минут неактивности (постоянные пинги), пользователь удаляется из чата. Логи чата хранятся в mysql базе. В окно загружаются последние 100 сообщений. Можно просмотреть постраничный лог. Дизайн и т.д. - делать нет надобности. Важен только описанный выше функционал.

Вы можете не выполнять тестовое задание, но в этом случае, ваша кандидатура будет рассмотрена после выполнивших.

14 лет назад
FLAGER
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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