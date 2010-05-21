Нужен .NET \ Sharepoint программист

Требования: Опыт работы в web-программировании от 1 года. Обязательные знания: Java2EE, JavaScript, HTML, XML, CSS Желательно знать: EJB, JSP, jQuery, T-SQL, XSL, X-Path, Обязаности: - разработка и сопровождение сервисов flat.liqpay.com и privat24.ru
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Не большой проект на шарпоинте. Нужно добавить несколько функций в стандартную библиотеку документов.
Аттестат продавца в Webmoney, BL 51, оплата по факту
icq: 334479038
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